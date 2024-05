Umrl producent Botra in Punčke za milijon dolarjev

Igralci in režiserji so v ospredju, medtem ko producenti delujejo v zakulisju. Opravljajo veliko delo, a vendar jih večina ne pozna. Toda Al Ruddy je bil izjema, o njem se je v vodah sedme umetnosti govorilo le z največjim in neizmernim spoštovanjem, zaradi česar se je filmski svet ob novici o njegovi smrti zavil v črnino.

»Al je bil resnično eden največjih posebnežev Hollywooda. Kot zadnji Mohikanec je ustvarjal izjemne filme, ki še danes navdihujejo in navdušujejo,« se je producentu, ki je le eden izmed devetih, ki so v karieri osvojili dva ali več oskarjev za najboljši film, priklonil režiser Dexter Fletcher. Ta je Alovo zgodbo povedal v seriji Ponudba (The Offer), ki je na filmski trak ujela zgodbo ustvarjanja ikoničnega gangsterskega filma Boter.

32 let je minilo med prvim in drugim oskarjem.

Al Pacino v Botru morda sploh ne bi igral, če ne bi bilo Ruddyjeve vztrajnosti. FOTO: Image Capital Pictures/Film Stills/Profimedia

Produciral je več kot 30 filmov, a v zgodovino se je zapisal z Botrom in več kot 30 let pozneje še s Punčko za milijon dolarjev. Oba sta mu prinesla oskarja. Posredno je Ruddy zaslužen tudi za meteorski uspeh Ala Pacina. Tega je med filmske velikane izstrelil prav Boter, a studio Paramount v vlogi Michaela Corleoneja ni videl tedaj še precej nepoznanega Pacina. Ruddy pa je goreče navijal zanj, kot je režiserja Francisa Forda Coppolo prosil, naj prevzame režijo. »Ruddy je bil ves čas snemanja Botra z menoj naravnost čudovit. Tudi tedaj, ko me drugi niso želeli, me je Ruddy želel. Dal mi je darilo spodbude in poguma, ko sem to najbolj potreboval. Tega ne bom pozabil,« se je njegovemu spominu priklonil Pacino.

Po kratki bolezni

Kot producent Botra je Ruddy na oskarjevski podelitvi 1972. stopil na zmagovalni oder in iz rok Clinta Eastwooda prejel prestižno priznanje. Nato pa lahko uro zavrtimo 32 let naprej, v leto 2004, ko je Ruddyju in Eastwoodu uspešnica Punčka za milijon dolarjev prinesla oskarja za najboljši film. Ob tem je film pobral še najvišja priznanja za režijo, zaradi Hilary Swank za najboljšo igralko in za najboljšega stranskega igralca Morganu Freemanu.

»Delati z Alom je bilo preprosto najlepše. Legenda ni le v mojih očeh, ampak v očeh vseh,« je dejala Swankova, Eastwood pa je globoko užaloščeno dejal le, da je izgubil zelo dobrega prijatelja in da ga bo grozno pogrešal. Ruddyjev zadnji večji filmski projekt je bil prav z Eastwoodom, in sicer vestern Cry Macho leta 2021.

Ko se je Ruddy poslovil po kratki bolezni, je imel za sabo častitljivih 94 pomladi.

