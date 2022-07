Pijana vozila brez vozniškega dovoljenja

Sevniški policisti so v četrtek med kontrolo prometa malo po 20. uri na Blanci zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila BMW. Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letnico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj ji je bilo to odvzeto zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so voznici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka pa je imela kar 1,34 miligrama alkohola. BMW so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.