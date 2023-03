Pohorje in Kobansko je 11. oktobra 2021 preletaval policijski helikopter. Možje postave so iskali 29-letnika iz Zgornjega Lehna na Pohorju, ki so ga sumili, da je na Spodnjem Slemenu zabodel žensko, svojo 49-letno nesojeno taščo, ter pobegnil. Kmalu so ga prijeli. Domačini so nam tistega dne dejali, da ima mladenič hude duševne težave, a naj bi psihiatrično zdravljenje kategorično odklanjal. Četudi je imel predpisana zdravila, ki bi jih moral redno jemati, naj bi jih metal v straniščno školjko. Brca v glavo S PU Maribor so pozneje sporočili, da je Aljaž Žižmond pri Tereziji K. iskal nekdanj...