Alarm v trgovskem centru, na kraj so odhiteli policisti in kriminalisti

Murskosoboški policisti so bili v sredo nekaj minut pred polnočjo obveščeni, da se je v trgovskem centru na Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti sprožil alarm.



Na kraj so odšli kriminalisti in policisti, ki so z zbiranjem obvestil ter opravljenim ogledom ugotovili, da so neznani storilci z neznanim predmetom razbili stekleno steno trgovskega centra in vstopili v prostore trgovine iz katere so odtujili mobilne aparate.



Po storitvi opisanega dejanja so neznani storilci zapustili kraj v smeri avtoceste. Kriminalisti in policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Točna škoda bo znana po opravljeni inventuri.

