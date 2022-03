»Ne vem, kaj naj rečem. Vem le, da bo takrat, ko se bo začelo sojenje, minilo sedem težkih in krutih let, ko nama je vzel vse, za kar sva živela. 15. marca 2015 so se končale vse najine sanje in vsi najini upi, ki sva jih polagala v najino ljubljeno edinko Saro. Želim le, da nikoli več mirno ne spi po vsem tem, kar je naredil – nama uničil življenje, Saro pa spravil tja, kjer ni več solza,« se je na informacijo, da se bo začelo sojenje za umor Sare Veber, za Slovenske novice odzvala njena mama Nada Veber. Osmega marca, na dan žena, bo na zatožno klop celjskega okrožnega sodi...