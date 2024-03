74 letnik zaradi petarde končal v zaporu, tam so ga posilili z ročajem metle, silili piti urin in ga ubili

Iz Srbije poročajo o pravi grozljivki. V začetku februarja so v zaporu v Padinski skeli po večdnevnem surovem izživljanju treh sostanovalcev ubili moškega (74). Sumijo, da so ga brutalno mučili in posilili, ker ni imel denarja, da bi jim plačeval v zaporniški menzi.

Nesrečnega 74-letnika so aretirali zaradi petarde, ki jo je vrgel s terase njegovega stanovanja. In morda bi bilo vse drugače, če ne bi petarda padla poleg ljudi, ki so se sprehajali z dojenčkom, in jih prestrašila. O vsem skupaj so obvestili policiste, ki so ugotavljali, za kaj gre in kdo je petardo odvrgel, navaja Nova.rs. Po sodbi sodišča za prekrške v Mladenovcu je moral umorjeni moški v 15 dneh plačati kazen v višini okoli 256 evrov. V nasprotnem primeru se, kot piše v sodbi, denarna kazen nadomesti z zaporom.

Posilili z ročajem metle, silili piti urin in ga ubili

Osumljenci Srećko S. (20), Saša S. (21) in Dalibor P. (21) so bili 14. marca na tožilstvu zaslišani, med katerimi se je Srećko S. zagovarjal z molkom, druga dva osumljenca pa sta podala svoj zagovor, je poročal Blic.

Vsi trije so nesrečenega 74-letnika klofutali, ga z nogami in rokami tepli po glavi in ​​telesu, enkrat pa ga je Dalibor P. s kolenom udarjal po telesu in rebrih, drugič pa ga je spolno nadlegoval z ročajem metle. Saša S. naj bi ga prisilil piti urin iz skodelice za kavo, Srećko S. pa mu je z brisačo izvlekel jezik iz ust, da ne bi paznikoma potožil o trpinčenju in poniževanju, ki ga je trpel.

3. februarja je bil 74-letnik zaradi prejetih poškodb pri zdravniku, a zaradi strahu trpinčenja ni prijavil, zato so ga osumljenci še isti večer odpeljali v kopalnico, kjer so ga polili s hladno vodo. Naslednji dan se mu je zdravstveno stanje močno poslabšalo. 74-letni moški je zaradi poškodb, izgube večje količine krvi ter motenj dihanja in krvnega obtoka umrl zaradi zloma obeh reber in prsnice.