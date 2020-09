Ptujčanu (62) zasegli 500 gramov konoplje (FOTO)

Zasežena konoplja. FOTO: PP Ptuj

Ptujski policisti so v sredo, 9. septembra, po odredbi okrožnega sodišča na Ptuju opravili hišno preiskavo pri 62-letnem osumljencu na Ptuju. Sumili so ga, da je kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.Njihov sum se je potrdil, saj so med hišno preiskavo osumljencu zasegli približno 500 gramov posušene prepovedane drogekonoplje in še tri večje sveče rastoče rastline konoplje, visoke 2,30–2,50 metra.Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, poroča PU Maribor.