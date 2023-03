Pred devetimi dnevi so novogoriški kriminalisti in policisti v bližini šempetrske bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica aretirali 40-letnika, ki je na Goriškem že več let strah in trepet preprodajalcev in odjemalcev droge pa tudi drugih, ki mu prekrižajo pot. Do zob oboroženi in zamaskirani policisti so se na prijetje izjemno nasilnega možakarja zelo dobro pripravili in ga pred očmi osuplih očividcev, ki se jim ni svitalo, kaj natanko se dogaja, obvladali. Po naših zanesljivih podatkih so prijeli Danijela Maksimovića.2 Danijel Maksimović je v priporu. FOTO: Fb Maksimović, ki je zaradi...