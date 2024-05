39-letnika dobili drogiranega in brez vozniške

Kranjski policisti so včeraj nekaj do 19. ure obravnavali 39-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli.

To pa ni bil edini prekršek voznika. Vozil je namreč tudi pod vplivom alkohola (0,37 mg/l) in prepovedanih drog. Hitri test na prepovedane droge je pokazal pozitivni rezultat na kokain.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek za več prekrškov. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu sodišču, so sporočili s Policijske uprave Kranj.