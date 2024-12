38-letnica sploh ne bi smela voziti, a to ni bilo vse

V petek zvečer so pri Divači policisti ustavili 38-letno voznico osebnega avtomobila, ki ji je poteklo vozniško dovoljenje iz zdravstvenih razlogov. Obenem tudi ni opravila dodatnega usposabljanja voznika začetnika.

Za voznico bo podan obdolžilni predlog

Vozilo so zasegli, za voznico bo podan obdolžilni predlog. Uveden je tudi hitri postopek za lastnika vozila, ki je vozilo zaupal osebi, za katero je vedel, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznici so na kraju izdali še plačilni nalog zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja in tehničnega pregleda.