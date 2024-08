36-letnik z ostrim predmetom nad 66-letnega sorodnika

Ljubljanski policisti so bili nekaj po 10. uri obveščeni, da je v zasebnem prostoru na območju Grosuplja 36-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 66-letnega svojca.

Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo.

V sporočilu za javnost so policisti še zapisali, da so osumljenca policisti neposredno po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. V nadaljevanju je bila zoper njega odrejena hospitalizacija. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. Motiv za dejanje še ni pojasnjen. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.