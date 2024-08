34-letnega Slovenca odpeljali v pripor, na Murterju je grozil

Hrvaški policisti so kazensko ovadili slovenskega državljana, ki se je minuli konec tedna v enem od avtokampov na otoku Murter zapletel v spor z dvema Hrvatoma in Belgijcem ter jim grozil. 34-letnega Slovenca so odpeljali v pripor, poročajo hrvaški mediji.

Policijska preiskava je pokazala, da je osumljeni minulo soboto v avtokampu v Betini zaradi nesporazuma glede uporabe plaže resno grozil 50-letnemu Belgijcu ter hrvaškima državljanoma, starima 30 in 71 let. Grožnje so pri njih izzvale strah, bali so se tudi za življenje, je sporočila policija v Šibeniku.

Po preiskavi so zoper slovenskega državljana vložili kazensko ovadbo in ga odpeljali v pripor.