300.000 evrov škode: zgorel šotor, mehanizacija in 500 bal

V šotoru kmetije v Ilijaševcih, kjer so imeli spravljene bale sena, je minulo nedeljo zagorelo. Šotor je bil uničen, prav tako nekaj kmetijske mehanizacije in 500 bal. Po prvih ocenah je nastalo za 300.000 evrov škode. Vzrok za požar je najverjetneje samovžig, so sporočili s soboške Policijske uprave.

Požar v šotoru kmetije v Ilijaševcih so pogasila okoliška prostovoljna gasilska društva. S policijske uprave so sporočili tudi, da so zaradi zelo visokih temperatur dva gasilca odpeljali v bolnišnico, a so ju po pregledu poslali domov, saj nista bila poškodovana.

Policisti so zapisali še, da izključujejo možnost, da bi požar kdo podtaknil, ampak je do požara prišlo zaradi samovžiga sena. Bodo pa preiskavo še nadaljevali, so še sporočili.