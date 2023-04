25-letnik zgrmel s ceste in se prevračal, avto zgorel (FOTO)

V nedeljo ob 4:47 je prišlo do prometne nesreče I. kategorije na Vipavski cesti v Rožni Dolini pri Novi Gorici, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Po sedaj zbranih informacijah, je 25-letni voznik avtomobila (v vozilu je bila tudi sopotnica) vozil iz Ajševice proti Šempetru pri Gorici. Med vožnjo na omenjeni relaciji je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in se z vozilom prevračal, nato pa se je vozilo vnelo. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so pogasili gorečo vozilo. V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan, avtomobil je pogorel v celoti.

V nadaljevanju postopka je bil vozniku odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). O nesreči je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.

Slednjemu je bil nato odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Prometni policisti bodo zoper povzročitelja glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.