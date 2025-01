22-letnika odpeljal rešilec

Jeseniški policisti so bili včeraj okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči, na relaciji Vrba-Lesce, v kateri je 22-letni voznik zapeljal s ceste in se z avtomobilom prevrnil. Bil je lahko telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 86 klicev. Od tega 12 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in štirje o prometni nesreči z materialno škodo.