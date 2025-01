21-letnica v semafor, bila je pod vplivom alkohola

S PU Maribor poročajo, da je včeraj zvečer 21-letna voznica osebnega avtomobila v Mariboru zapeljala izven vozišča in trčila v semafor, po tem odpeljala naprej, in trčila še v prometni znak ter steber mostu. Pri tem se je lažje poškodovala. Ugotovljeno je bilo, da je vozila pod vplivom alkohola (1,15 mg/l alkohola), odvzeto ji je bilo vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 167 klicev, med temi 59 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 3 prometne nesreče I. kategorije, 1 prometno nesrečo II. kategorije, eno vozilo pa so zasegli vozniku.