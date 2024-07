18-letnik treščil v drevo, v avtu je imel tri potnice

S PU Novo mesto sporočajo, da se je 20. julija nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča pri Veliki vasi pri Krškem.

Policisti PP Krško so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 18-letni voznik začetnik vozil iz smeri Brezja proti Veliki vasi pri Krškem. V izogib trčenju z voznikom, ki naj bi iz nasprotne smeri pripeljal po njegovem smernem vozišču, je zapeljal s ceste, izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Tri potnice iz vozila 18-letnika so bile v nesreči lažje poškodovane.

Policisti okoliščine še preverjajo.