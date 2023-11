12 osumljencev prevaralo banke, prišli do več kot milijona evrov

Dvanajst fizičnih oseb je osumljenih več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Po pojasnilih policije naj bi s ponarejenimi dokumenti dvigovali gotovino s transakcijskih računov in sklepali kreditne pogodbe. Skupna protipravna premoženjska korist je znašala več kot milijon evrov, en osumljenec je v priporu.

Kot je v današnji izjavi v Ljubljani povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Mitja Bartolme, je za kazniva dejanja osumljenih 12 fizičnih oseb, med katerimi so vsi razen ene slovenski državljani. Pri tem naj bi oškodovali dve pravne in štiri fizične osebe.

Kriminalisti so v preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, ugotovili, da naj bi več medsebojno povezanih osumljencev bančnim uslužbencem izročalo ponarejene osebne dokumente, izdelane na ime oškodovanih fizičnih oz. zastopnikov gospodarskih družb.

Od njih so zahtevali dvige s transakcijskega računa oškodovane družbe, v nekaterih primerih jim je uspelo skleniti dodatne kreditne pogodbe. Denar so prenakazali na transakcijske račune družb v Sloveniji in v tujini ter nato dvignili denar, je povzel.

Osumljenca že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj

Pridržanega 56-letnega osumljenca je policija v Sloveniji in v tujini v predhodnih postopkih že obravnavala zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

Policiji je po njegovih besedah s svojimi lastnimi aktivnostmi uspelo v teh postopkih zavarovati skoraj 600.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Zgolj v enem samem kaznivem dejanju je protipravna premoženjska korist znašala 500.000 evrov,« je dejal.

Med hišnimi preiskavami so policisti zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge konoplje in kokaina, pištolo, avtomatsko puško, avtomatsko pištolo in 588 nabojev različnih kalibrov. Predmete bodo poslani v analizo, pri čemer bomo v zvezi zasega prepovedane droge izvedli prekrškovni postopek, glede nelegalnega orožja pa bodo po analizi nadaljevali zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je predpisana zaporna kazen do osmih let, medtem ko je za kaznivo dejanje ponarejanja listin predpisana kazen zapora do treh let.

V 14 hišnih in osebnih preiskavah na območju ljubljanske policijske uprave je sodelovalo 56 policistov in kriminalistov PU Ljubljana ter preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada.