Pekinška grožnja

Okrogli stodeseti osmi marec bo pojutrišnjem. Kar spoštljiv jubilej. V spomin na dan, ki ga v sto državah tega sveta namenjamo ženam. Pardon, ženskam. Žena je pač vse manj, kajti ločitev je vse več. Prvikrat so naše boljše in slabše polovice svoje takrat še mile glasove usodno ojačale z nekaj moškimi decibeli davnega leta 1911 v Avstriji, Švici, Nemčiji in na Danskem, Slovenci smo prvi dan žena praznovali v Trbovljah. Kjer ga bodo zanesljivo obeležili tudi v ponedeljek ter še kje po Dolenjskem in Posavju. Kajti le tam so gostilne, bari, restavracije, kmečki turizmi in kafiči lahko odprti. Drugi smo ali ste obsojeni na doživljanje 8. marca v okviru hišnega sobivanja. Po letu dni ujetništva ne bo lahko. Sploh če boste nanjo tisti dan pozabili.



Vsaj desetič temu medgalaktičnemu dnevu v popotnico ponavljam, da so ženske že dosegle svojo popolno emancipacijo. Naše nemara še kaj več. V domala vsem nas prekašajo, tudi živijo znatno dlje. In me sploh ne čudi, da sem včeraj v bežigrajskem podhodu znova zagledal grafit, ki sporoča, da je ženska brez moškega kot riba brez bicikla. Saj lahko navsezadnje tudi rojevajo brez nas! Nisem kar tjavdan uvodoma zapisal besede ločitev. Po zaslugi pandemije jih je zadnje čase sicer nekaj manj, a vrnitev v kolikor toliko normalno življenje bo zanesljivo prinesla ločitveni bum. V še zadnjem predkoronskem letu je statistika v deželici pod Alpami zabeležila že 2500 razvez. Srečno ali nesrečno ločenih nas je vse več. A pozor! Prav te dni, tako rekoč na predvečer 8. marca, je iz Pekinga priletela novica, ki me dodatno utrjuje v prepričanju, da je napočil čas za moško emancipacijo. Tamkajšnje sodišče je po črki novega civilnega zakonika, ki je začel veljati letos, v ločitveni pravdi odločilo, da mora bivši soprog svoji bivši ženi plačati dodatnih 6400 evrov odškodnine za gospodinjska dela, ki jih je opravila v času njune petletne zakonske zveze. Zgodovinska sodba je na weibu, kitajski različici twitterja, v samo nekaj dneh doživela 570 milijonov ogledov. Bum tudi za kitajske razmere.



Ja, slabo se nam piše. Kar so očitno zaznali tudi naši večni vzorniki onkraj luže. Domala polovica Američanov je te dni priznala, da se raje odpovejo spolnim odnosom kot dopustniškim potovanjem. Petina bi jih za počitniške užitke žrtvovala svojo partnerico. Čas je za grafit, kako je moški brez ženske kot riba brez bicikla. A na 8. marec za vsak slučaj le ne pozabite!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji