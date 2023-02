V mojem otroštvu ni bilo na razpolago toliko prostočasovnih aktivnosti, v katere bi starši vpisali mulca, da se znebi odvečne energije, kot jih je danes. So pa bili taborniki, s katerimi sem hodil na redne sobotne izlete, ki so me nato, ker sem kondicijo najraje nabiral v Konditorju, slavni slaščičarni na Čopovi v Ljubljani, za celo nedeljo z muskelfibrom položili v posteljo. A bolj kot pohodi so me izmozgala orientacijska tekmovanja, na katerih smo morali z busolami določiti azimute in kontraazimute in s tem pravo smer k cilju. Naš vod Jeleni iz odreda Sivi volk je imel namreč samo enega član...