Komentar Vesa Stojanova: Nategovanje

Ko poslušaš televizijska poročila o enormno visokih cenah, ki jih v zadnjih dveh ali treh mesecih plačujejo ljudje za ogrevanje in elektriko v nekaterih slovenskih mestih, in ko poslušaš razlage tistih, ki naj bi razumeli, kaj se dejansko dogaja, zakaj naj bi se te podražitve zgodile, je prva misel, ki pride mimo – hm, nekaj tu ne gre skupaj. Rek, da rop banke ni nič v primerjavi z njeno ustanovitvijo, je dobil svoj smisel. Seveda je na prvem mestu takoj misel, da gre za navaden nateg, saj nihče naravnost ne pove – nafta ali plin sta se podražila za toliko in toliko odstotkov in...