Poslanci v državnem zboru so včeraj potrjevali zakone, s katerimi naj bi država poskušala omiliti krizo in draginjo, ki bo zaradi napovedane energetske krize Slovenijo prizadela jeseni in čez zimo. Država je dala energetskim podjetjem milijardno poroštvo za dobave elektrike in plina, če ta ne bodo mogla zagotoviti pologa za nove dobave. Pomoč države je seveda dobrodošla, pripomogla naj bi tudi k zmanjšanju drugih stroškov, ki poganjajo v nebo cene vsega, od mleka, jajc, kruha pa do peletov in celo drv. Vendar pa nikjer ni zaslediti, da bi vlada ali vsaj kakšna njena služba poleg načrtov o por...