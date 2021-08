Komentar Vesa Stojanova: Bio pesticid

Kdaj ste nazadnje pogledali na spletno stran uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin? Najbrž nikoli ali pa zelo dolgo nazaj. Pa se splača. Tam lahko med drugim najdete zelo dolg seznam živil, ki so bila umaknjena iz prodaje iz različnih razlogov. Zaradi nepravih sestavin, tudi prepovedanih, pretečenih rokov uporabe in podobno. Skratka, vsem, ki pogosteje hodite po nakupih, svetujemo, da občasno obiščete spletno stran tega slovenskega urada, da ne bi v nakupovalno košarico morda dali izdelka, ki vsebuje, denimo, etilenoksid.



To je brezbarven plin, ki ga sicer uporabljajo v kemični industriji, mnogi so mu izpostavljeni tudi z vdihavanjem cigaretnega dima ali s kozmetičnimi ali medicinskimi izdelki, kjer ga uporabljajo kot sterilizator. A v majhnih količinah ga ponekod uporabljajo kot pesticid, saj je zelo učinkovit pri uničevanju bakterij, virusov in glivic. Njegova največja slabost je ta, da ima rakotvorne lastnosti in je zato v živilski industriji strogo prepovedan. Vsaj tako naj bi veljalo v Evropski uniji.

Veliko Slovencev, ki so bili v teh dneh na Hrvaškem, je lahko bralo in poslušalo v hrvaških medijih, kako so iz prodaje zaradi vsebnosti etilenoksida odpoklicali več kot deset izdelkov, v glavnem je šlo za jogurte, sladoled in piškote. Lahko so tudi brali, da so pred časom hrvaški inšpektorji našli sledove tega za človeka zelo škodljivega pesticida tudi na krompirju in kumaricah na nekaterih hrvaških tržnicah.



In da ne boste mislili, da je Hrvaška izjema, pojdite na spletno stran slovenske uprave za varno hrano in tam boste lahko prebrali, da je bilo samo v juliju iz slovenskih trgovin odpoklicanih skoraj 100 izdelkov, ker so v njih našli sledi etilenoksida. Tolikšno število odpoklica je seveda hvalevredno, to lahko tudi pomeni, da je nadzor nad kakovostjo živil dober, skrbi pa, da so med proizvajalci teh živil tudi slovenska podjetja, ki se ponašajo z oznako bio. Torej, že ime napeljuje na to, da naj bi bili njihovi izdelki naravni in ekološki. Morda so res, toda zakaj potem sledi pesticidov? Razen če so tudi pesticidi bio.

