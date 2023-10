Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Dovolj čakanja in obljub

Ko je v roke dobil plačilni nalog zaradi skupka prometnih prekrškov, ga je vpričo policistov raztrgal in poteptal. Zavedajoč se, da mu ne morejo nič – kazni, za več tisoč evrov se jih je nabralo, mu ne morejo izterjati, saj je socialna pomoč nedotakljiva, avto višjega cenovnega razreda pa tako ali tako ni pisan nanj. Njegov odnos do uniforme je v posmeh pravni državi in tudi davkoplačevalcem.

Desetletja zatiskanja oči oblastnikov do romske problematike so pripeljala tako daleč, da je stanje na jugovzhodu naše dežele postalo nevzdržno. Kriminala je vse več, delavni ljudje južno od Ljubljane ne le da se bojimo za svoje premoženje, žal nas je vse pogosteje strah tudi za lastno varnost. Ampak v očeh tistih, ki ne »sobivajo« z Romi, smo označeni za nestrpneže, v tolažbo nam ponujajo celo zloženke, kaj storiti, če so nam kršene pravice.

Da tisti, ki so bili izvoljeni za to, da bi ukrepali, stanja ne razumejo ali pa ga nočejo razumeti, je bilo več kot očitno na nedavnih dveh matičnih odborih državnega zbora. Izvoljeni predstavniki ljudstva so gladko s pavšalnimi predlogi in brez tehtnih argumentov zavrnili skrbno pripravljene zakonske predloge pobude »za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih«, rešitve, ki so jih ponudili župani 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so bile v državni zbor vložene z več kot 31.000 podpisi državljanov. Pa čeprav s predlaganimi zakoni, pri snovanju katerih so stopili skupaj župani ne glede na levo ali desno usmeritev, ne bi reševali le romskih razmer, pač pa stanje v vseh težavnih socialnih okoljih.

Mi bi radi le eno – da bi živeli in delali v miru in da bi za vse veljali enaki zakoni in enaki vatli ter da bi se vsi zavedali ne le svojih pravic, pač pa tudi dolžnosti. Dovolj je bilo čakanja in obljub ter prelaganja odgovornosti na lokalne skupnosti! Potrebna je sistemska in zakonska ureditev, in to čimprejšnja. Sicer je pričakovati, da se bodo ljudje, da bodo obvarovali svoje premoženje in si zagotovili lastno varnost, organizirali sami.