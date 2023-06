Komentar Tanje Jakše Gazvoda: A to je ta normalnost?

Kar težko si je predstavljati, kakšna žalost, razočaranje in strah so se naselili v 92-letnega moža, varovanca enega od belokranjskih domov upokojencev, ki je majsko petkovo dopoldne izkoristil za obisk uradov v centru Črnomlja. Tudi na banko je moral, da bi dvignil prihranke. Več kot 10.000 evrov je skrbno spravil v vrečko. A njegov obisk banke ni ostal neopažen. Zunaj je oprezala za njim trojica in mu iz rok izpulila vrečko z denarjem. Može postave so sledi peljale v romsko naselje pri Črnomlju. Denarja niso našli, so pa v hišni preiskavi zasegli belo prašnato snov. Ja, drogo so zasegli pri prejemnikih socialne pomoči. Osumljenci so storili še nekaj: 'žrtvovati' so poskušali mladoletnika, ki da je ukradel vrečko, vedoč, da se bo tako pravi storilec izognil zaporu.

Zgodba je le še ena v nizu romskih z juga države, tiste države, za katero naši oblastniki nekritično in brez kančka stika z realnim svetom trdijo, da so jo vrnili v normalo. A normalnost na terenu je nekaj čisto drugega kot tista v pisarnah. Četudi je pred dnevi Luka Mesec zatrjeval, da vlada v svojem srcu uteleša svobodo in solidarnost ter da poskušajo graditi družbo, v kateri bo vsak lahko živel brez strahu. In prav pri omembi strahu smo spet na začetku. Pri romski problematiki.

Na tem področju vlada ni naredila nič, kot niso naredile nič prejšnje vlade, tisti, ki opozarjajo in se trudijo, da bi voz premaknili naprej, pa le tečejo ene in iste kroge. Da ne bo pomote: na jugovzhodu naše domovine nimamo nič proti Romom, oni pač le dobro izkoriščajo to, kar jim nudi država. Ta povsem nekritično delovno sposobnim in mladim deli socialno podporo, ki jo uporabljajo celo za nakup orožja in droge, drage zabave, posamezniki vozijo avtomobile višjega cenovnega razreda, da o kriminalu, katerega žrtve so delovni ljudje, ne govorimo. Problematika je ušla iz vajeti na vseh področjih. Čeprav predsednik vlade Robert Golob ob prvi obletnici vladanja prepričuje narod, da zavoljo nove vlade ponovno živimo v pravni in demokratični državi ter odprti družbi. Mi, tu na Dolenjskem, smo dokaz, da gre za navadno sprenevedanje.