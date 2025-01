Komentar Simone Fajfar: Nekaj za dušo

Januar in februar sta precej umirjena meseca in zato najboljša za odkrivanje napol skritih kotičkov Slovenije. Eden takih je Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem. Prvič sem bila tam pred dvema letoma, ko sem službeno pisala o likovni koloniji, ki je takrat potekala že 55. po vrsti. Na njej je sodelovalo deset udeležencev iz Evrope in eden s Kube, ki jih, tako kot vse samorastnike, povezuje to, da so kvalitetni likovni ustvarjalci, ki pa nimajo formalne likovne izobrazbe. Ko sem se sprehajala med njimi, sem bila tu in tam prav presenečena nad močjo njihovega likovnega izražanja, ki je bilo – z eno samo besedo – prepričljivo.

Po tem sem se seveda sprehodila tudi po razstavi, ki je postavljena na ogled od leta 1971. Je izbor iz bogate zbirke likovnih del, ki sedaj šteje verjetno že okoli 1500 del. V 55 letih mednarodnih likovnih taborov pa je sodelovalo 339 ustvarjalcev.

Osupljive številke. A bolj kot statistika, ki tako ali tako zna varati, je pohvalno, da v Trebnjem – kdo bi rekel, da v »nekem« Trebnju – še vedno organizirajo mednarodne tabore likovnih samorastnikov. Koliko krajev, tudi veliko bolj bogatih, se lahko pohvali s podobno tradicijo? Koliko likovnih kolonij, iz katerih so nastale tudi številne ugledne likovne zbirke, je bilo po Sloveniji organiziranih nekoč, potem pa so postale odveč?

Presenetila pa so me tudi dela, ki so tam razstavljena. Našla sem kar lepo število del, ki imajo – seveda po mojem čisto nestrokovnem mnenju – tisto nekaj več. Tisto, kar delo uvrsti na polje umetnosti.

Zbirka likovnih del, ki jo imajo v Trebnjem, pa je pomembna še zaradi nečesa drugega. Vsi, ki imamo nekaj malega zgodovinskega spomina, vemo, da danes obstaja ogromen razkorak med ljubiteljsko in profesionalno umetnostjo. Prva je velikokrat obravnavana s prizanesljivostjo, kot da je naivna, celo manjvredna. Na drugi strani pa je umetnost, ki jo ustvarjajo ljudje s primerno izobrazbo. Ta, nam dajo vedeti, je že v osnovi več vredna in po definiciji prava.

Kar pa ne drži. Ne na področju likovne in tudi ne katere druge vrste umetnosti. Zato pojdite v Trebnje in užitkarite ne le ob Tisnikarju, ampak tudi ob delu katerega drugega umetnika, ki vas bo zapeljal. Zagotovo boste kaj našli zase.