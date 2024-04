Komentar Miše Terček: Prstan ali konec!

Koncept resničnostnega šova Ultimatum (Ultimat) je preprost – partnerju postavite ultimat: poroka ali konec razmerja! Da mu stvar še otežite, pa ga povabite v družbeni eksperiment, kjer bodo še drugi pari, prav tako soočeni s prej omenjenim ultimatom, vse skupaj pa bodo 24 ur na dan natančno beležile televizijske kamere. Da bi stvari še bolj začinili, pa boste vsi vpleteni dobili možnost, da se najprej preizkusite v odnosu z enim od partnerjev drugih, in sicer tako, da boste z njim živeli v istem gospodinjstvu kar tri tedne. Nato pa boste morali znova pretehtati svojo odločitev.

Ja, resničnostni šovi se vse bolj igrajo s čustvi (in posledično življenji) tekmovalcev. A ne nazadnje se slednji sami odločijo za sodelovanje, zato televizijcem, ki se ženejo za gledanostjo in prodajo oglasnega prostora, pravzaprav ne moremo nič očitati. Ali pač? Kje je meja? Kje so standardi? Je mar na televiziji danes res dovoljeno prav vse? Tako se zdi, a šov Ultimatum, podnaslovljen Marry or Move On (oziroma v prevodu: Poroči se ali pojdi naprej), ki ga lahko tudi gledalci v Sloveniji spremljamo na Netflixu, še zdaleč ni med najbolj bizarnimi. Lahko bi celo rekli, da je med bolj civiliziranimi in daleč od trash televizije, ki smo je vajeni v tovrstnih oddajah na denimo srbskih TV-kanalih.

Številni TV-kritiki po svetu so Ultimatum popolnoma raztrgali, češ da je slab, »res slab«, in da ne vidijo tehtnega razloga, da bi se televizija zavoljo rejtingov vmešavala v zasebne težave parov ter jim nato še pod nos pomolila skušnjavo, da se lahko zapletejo s partnerji drugih parov. Voditelji šova namreč sodelujoče že na začetku »opozorijo«, da se bo marsikdo od njih morda zaljubil v nekoga drugega ter da bo prav ta »pustolovščina« največji test za njihovo razmerje.

Če se nastopajočim še v prvi epizodi zdi vse rešljivo, zabavno in sprejemljivo, že v drugem delu točijo solze in se borijo s posesivnostjo ter ljubosumjem. Pričakovano. Ustvarjalci šova pa si medtem manejo roke, saj dolgočasne »terapevtske« oddaje parov, ki se zgolj odločajo in niso podvrženi nobeni skušnjavi, v resnici ne bi nihče gledal. Čemu le, saj imamo takšne odnose tudi doma in v svoji bližnji okolici.

Nekateri posamezniki se popolnoma sprostijo in predajo svežim pustolovščinam, večina teh kasneje svoja dejanja obžaluje, pri nekaterih je škoda v primarnem odnosu tako velika, da se je enostavno ne da več popraviti, spet druge pa ravno to, da se v njihov odnos vmeša tretja oseba, spodbudi, da končno pokleknejo na koleno in svojega partnerja ali partnerico zaprosijo za roko. Kot da je poroka rešitev vsega ...

Šov je bil pred časom deležen tudi kritik, da popolnoma ignorira LGBTQ+ populacijo, zaradi česar so producenti nato obljubili, da bo druga sezona namenjena zgolj neheteroseksualnim parom. In dočakali smo jo. V novi sezoni, ki je te dni med najbolj gledanimi Netflixovimi vsebinami, sodelujejo istospolno usmerjene ženske in nebinarne osebe.

Resničnostni šov je tokrat podnaslovljen Queer Love (queerovska ljubezen), sodeluje pa pet parov, ki že dolgo hodijo na zmenke oziroma so v odnosu nekaj let, obenem pa se soočajo s pritiskom, ali naj stopijo v zakonski stan ali se enostavno razidejo. Njihova ljubezen, zaupanje in predanost so zdaj na ultimativni preizkušnji. Še posebno zanimivo je, ko se sodelujoče osebe med seboj pomešajo in vzpostavijo sveže prijateljske vezi, med katerimi ne manjka flirtajočih pogledov.

Queerovska različica Ultimatuma je morda še bolj zanimiva kot originalna, saj gre za področje, ki gledalkam in gledalcem ni predstavljeno pogosto in pomeni izziv tudi za predsodke in podiranje tabujev.