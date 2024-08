Komentar Miše Terček: Nova TV-bitka

Predvolilna kampanja v ZDA je v polnem zamahu. Klasični in družbeni mediji so polni mnenj in objav o tem, da je aktualnega predsednika Josepha Bidna v predsedniški tekmi zamenjala njegova dosedanja podpredsednica Kamala Harris. Slednja bo tista, ki se bo jeseni na predsedniških volitvah pomerila z republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom, razvpitim poslovnežem, ki je v Beli hiši enkrat že sedel ter tja pripeljal tudi prvo prvo damo ZDA slovenskih korenin – Melanijo Trump.

Bidnu so očitali, da je prestar, njegovo prvo (in obenem zadnje, saj je nato od kandidature odstopil) televizijsko soočenje s Trumpom pa je bilo katastrofalno. Ne glede na to, da živimo v dobi interneta in družbenih omrežij, ki nedvomno najbolj vplivajo na rezultate, tudi volilne, je teža televizijskih soočenj še vedno lahko usodna, saj jih spremlja dolgoletna tradicija. Ne zgolj v ZDA, temveč tudi v Evropi oziroma Sloveniji. Politična soočenja na televiziji lahko naredijo ali uničijo političnega kandidata – ne zgolj zaradi visoke gledanosti, temveč tudi zato, ker jih vodijo profesionalni novinarji, ki se za tovrstne oddaje še posebej dobro pripravijo. Lahko bi zapisali, da nič ni prepuščeno naključju. Če je bil Biden za Trumpa, znanega populista in politika, ki rad preusmerja pozornost in namesto dejstev stresa šale in žaljivke, lahek plen, saj je bil videti popolnoma izgubljen (kar so mnogi pripisovali njegovi visoki starosti in pešajočemu zdravju), bo sveža in mladostna Kamala Harris težka nasprotnica.

Po vsej verjetnosti ji Trump, čeprav vešč televizijskih nastopov in resničnostnih šovov, ne bo kos. Predvsem zato, ker je hitra, lucidna, gostobesedna in razgledana. Njena prednost pa je tudi ta, da je ženska. Trump, ki ima zgodovino šovinističnih izjav in je zaradi nadlegovanja pristal že tudi na sodišču, se bo zaradi tega po vsej verjetnosti nekoliko samocenzuriral, odločilno sodbo pa bodo imeli gledalke in gledalci, ki leta 2024 (vsaj v večini) ne dopuščajo neprimernega vedenja in seksizma.

Občinstvo je po navadi za TV-voditelje in nastopajoče moteče, saj publika ploska, žvižga in navija.

Nekdanji predsednik ZDA in kandidat ameriških republikancev je dejal, da bi s Kamalo sodeloval na treh televizijskih soočenjih, in sicer na televizijah Fox, NBC in ABC. Prva, znana po tem, da je podpornica republikanske stranke, mu bo šla zagotovo na roko. A na njegovo nesrečo tam ne bo prvega soočenja. Prvi predvolilni dvoboj med Kamalo in Donaldom je namreč potrdila ameriška TV-mreža ABC, in sicer bo soočenje potekalo 10. septembra, torej že čez slab mesec dni. Datume na programih Fox in NBC še čakamo, nedvomna pa bosta televiziji časovnico izbrali premišljeno – nobena od njiju najbrž ne bo želela biti druga, temveč zadnja oziroma finalna. Trumpova ekipa bo nedvomno lobirala, da bo zadnje soočenje na njemu naklonjeni televiziji Fox, Kamalina pa, da bo sklepni predsedniški dvoboj prevzela mreža NBC. Trump je sicer želel, da je njuno prvo soočenje na televiziji Fox News, in sicer že 4. septembra. Demokrati so to idejo pametno zavrnili, republikanci pa so se odločili, da tako ali tako že zmanjkuje časa in da ne bodo nagajali. Pri tem so najbrž pomagale tudi zadnje javnomnenjske ankete, ki kažejo, da je Kamala pred Donaldom v rahli prednosti.

Podrobnosti o tem, kje naj bi potekala soočenja in ali naj bi bilo prisotno občinstvo, še ni znano. Občinstvo je po navadi za TV-voditelje in nastopajoče moteče, saj publika ploska, žvižga in navija. Za potrebe spektakla občinstvo v TV-studiu kakopak doda vzdušju, odvzame pa resnosti debate in verodostojnosti vsebine. Trump denimo računa prav na to – da bo zmagal s šovom in ne z vsebino, Kamala pa se mora zdaj dokazati, da je sposobna konkurirati staremu (šov)biznismenu ter postati prva predsednica ZDA v zgodovini.