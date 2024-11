Komentar Miše Terček: Nakupovalna mrzlica

Bliža se tako imenovani črni petek. V potrošniški družbi nakupujemo vsi. Nemalo nas nakupuje preveč. Nekateri imajo s tem tudi težave, ki so nekakšna oblika odvisnosti. Kupce po navadi zavajajo predvsem popusti in akcije, pri katerih imajo občutek, da so prihranili denar in da imajo enkratno priložnost. V resnici gre kakopak za spretne promocijske trike trgovcev, ki vedo, da banka vedno zmaga, in da lahko z malimi (sicer legalnimi) prevarami pospešijo prodajo takšnih in drugačnih artiklov.

Kam pelje brezmejno potrošništvo v turbokapitalizmu, nam pojasnjuje novi dokumentarni film na Netflixu, ki je te dni ena od najbolj gledanih vsebin, tudi v Sloveniji. Dokumentarec z naslovom Buy Now! The Shopping Conspiracy (Kupite zdaj! Nakupovalna zarota) je ustvaril z emmyjem nominirani Nic Stacey, ki je med drugim zakrivil doku The World According to Jeff Goldblum (Svet skozi oči Jeffa Goldbluma), razkriva pa ozadje, kako korporacijam uspe prepričati potrošnike, da zapravljajo vedno več – tudi takrat, ko nimajo več denarja. Zakaj nam trgovine sploh ponujajo popuste, ob tem pa nas celo časovno omejijo? Zakaj se jim splača iste izdelke v nekem obdobju prodajati pol ceneje, čeprav so bili prej na voljo več časa po precej višji ceni? Ali s tem sploh kaj zaslužijo? Dotični dokumentarec vam bo ponudil vse odgovore na izpostavljena vprašanja in še več.

Na popuste ne boste nikoli več gledali z istimi očmi. Po vsej verjetnosti pa boste ob naslednji akciji, ki vas bo premamila na trgovskih policah (spletnih ali fizičnih), dvakrat premislili, ali boste ponovno »padli na finto«. Ljudje (da ne bomo nenehno označeni zgolj in samo kot potrošniki) smo sicer v današnjem hiperhitrem svetu navajeni sproti pozabljati, zato se nikar ne sekirajte, če boste razkritja o pasteh potrošništva čez kak teden že pozabili in znova mrzlično nakupovali ob vsaki novi akciji. Tako pač je. In trgovci na to računajo že desetletja. Biznis je pač biznis, pred vrati pa so božični in novoletni prazniki, ki so v resnici praznik potrošništva – in razlog, zakaj imamo januarja vsi prazne denarnice. Mnogi gredo tudi globoko v minus. Darila so postala že tako draga, okus bližnjih pa tako zahteven, da marsikdo v predbožičnem času vzame tudi kredit.

V dokumentarcu Buy Now! The Shopping Conspiracy je med najbolj osupljivimi podobami z umetno inteligenco ustvarjena fotografija, na kateri so prikazani elektronski odpadki, odvrženi na mesto Sydney. Sliko, ki vas bo nedvomno šokirala, si boste težko izbili iz glave. In prav je tako, saj za okolje premalo skrbimo, obenem pa se ne zavedamo, koliko škode povzročamo z brezglavim nakupovanjem stvari, ki jih ne potrebujemo. Količina elektronskih odpadkov, med katere spadajo tudi odpisani mobilni telefoni, televizorji ter namizni in prenosni računalniki, je presegla 50 ton (!) na leto – do leta 2030 pa naj bi na letni ravni dosegla številko 82 ton.

Na te številke bi se bilo smiselno spomniti ob naslednjem nakupu novega telefona, ki ga želimo s starim zamenjati zgolj zaradi tega, ker bi radi imeli novi model, četudi je stari oziroma trenutno še v popolnoma funkcionalnem stanju. Enako bi morali pomisliti ob nakupih vseh preostalih elektronskih naprav in drugih artiklov, ki jih menjavamo le zaradi pritiska družbe in jih v resnici ne potrebujemo – stari pa ne bodo končali v reciklaži, temveč jih bomo kopičili doma ali pa brezbrižno vrgli v smeti ter posledično večali prej omenjeni kup, ki je na simbolični fotografiji popolnoma prekril večmilijonsko mesto.

Dokumentarni film Buy Now! The Shopping Conspiracy bi si moral ogledati vsak odgovoren državljan sodobnega sveta.