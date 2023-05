Komentar Mateja Lahovnika: Zdravstveni posegi v tujini

Čakalne dobe v zdravstvu se ne skrajšujejo, zato marsikdo razmišlja, da bi poseg opravil v tujini. Evropska direktiva o storitvah omogoča čezmejno opravljanje storitev, ampak zdravstvo je izjema. Logično bi bilo, da bi bili vsi, ki nedopustno dolgo čakajo na poseg in redno plačujejo prispevke za zdravstvo, upravičeni poseg opraviti kjer koli doma ali v tujini na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V zadnjih treh letih so se stroški za bolniška nadomestila močno povišali tudi zaradi nedopustno dolgih čakalnih dob.

Tisti, ki mu plačujete prispevek, vam namreč mora zagotoviti storitev v razumnem roku, tako kot vam mora zavarovalnica povrniti škodo, če imate sklenjeno zavarovanje za neki škodni dogodek. V praksi pa se stvari, ko gre za zdravje ljudi, zelo zapletejo, o čemer pričajo zapisi na družbenih omrežjih. Privzemimo, da vam osebni zdravnik napiše napotnico za specialistično preiskavo, kot je magnetna resonanca hrbtenice, ki jo lahko opravite hitreje v tujini. Na Dunaju je na primer cena za to preiskavo 250 evrov, kar je primerljivo s ceno pri nas, izvid pa prejmete v nekaj urah. Zavod za zdravstveno zavarovanje vam stroškov ne bo povrnil, ker je to preiskava, ki zahteva uporabo visoko specializirane in drage medicinske opreme, za katero bi potrebovali njihovo predhodno odobritev, in ker izvid ne bo v slovenskem jeziku.

Delavec s povprečno slovensko plačo na leto plača 3600 evrov za zdravstvo in je neredko obsojen na nedopustno dolge čakalne dobe. Zato se postavlja več vprašanj. Ali se ZZZS res bolj splača plačevati draga izvedenska mnenja, zakaj nekdo ne sme opraviti standardnega posega v tujini, kot pa temu zagotoviti, da pride pravočasno na poseg? Ali niso zaradi tega tudi stroški za bolniška nadomestila višji, kot bi bili sicer? V zadnjih treh letih so se ti stroški povišali za kar 300 milijonov in velik del je posledica nedopustno dolgih čakalnih dob.

FOTO: Depositphotos

Najbolj racionalno in razumno bi bilo, da ima vsakdo, ki redno plačuje prispevke za zdravstvo, in nedopustno dolgo čaka na poseg, pravico tega opraviti kjerkoli pri pooblaščenih izvajalcih. Stroške takšnega posega pa bi ZZZS moral povrniti vsaj do višine priznanih stroškov pri nas.