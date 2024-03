Komentar Mateja Lahovnika: Pregon organiziranega kriminala

Bivši ekvadorski predsednik trdi, da je Ekvador glavni izvoznik kokaina v Evropo, ki ga kriminalci skrijejo med tovor z bananami. Vprašal pa se je tudi, zakaj slovenske oblasti ne ustavijo prometa z drogo prek Luke Koper, ki je postala eno izmed ciljnih pristanišč v EU.

Droge postajajo v Sloveniji vse večji problem, pošiljke prek Luke Koper pa je s pravo tehnologijo in pristopom mogoče odkrivati. V koprskem pristanišču so tako na primer prejšnji teden zasegli 260 kilogramov kokaina. Varnostniki so ob tovorni ladji, ki je iz Južne Amerike pripeljala sojo, opazili potapljača, ki sta poskušala izvleči torbe z drogo iz rezervoarja za balastne vode. Zelo naivni bi bili, če bi mislili, da gre za osamljen poskus tihotapljenja droge prek Luke Koper. Navsezadnje tudi analize odpadnih voda v največjih slovenskih mestih kažejo na pogosto uporabo kokaina in drugih prepovedanih drog.

Trgovina s trdimi drogami prek Slovenije postaja sistemski problem, zato policijo in tožilstvo na tem področju čakajo največji izzivi. Nobena skrivnost ni, da so različne organizirane kriminalne skupine pri nas vse bolj aktivne, ker je Slovenija tranzitna država med Balkanom in zahodno Evropo. Zato je zelo pomembno učinkovito sodelovanje in še posebno zaupanje med policijo in tožilstvom pri pregonu kriminalnih družb.

Prejšnji teden pa je odjeknila skrb vzbujajoča novica, da tožilka, ki specializirano državno tožilstvo pri nas zastopa v najhujših primerih organiziranega kriminala in je bila deležna resnih groženj, noče varovanja, ker ne zaupa policiji. Tožilka naj bi podala celo ovadbe oziroma odškodninske tožbe. V državi bi moral zvoniti alarm najvišje stopnje, saj gre za varovanje tožilke, ki preganja organiziran kriminal in jo mora država pri tem učinkovito varovati.

Nujna je temeljita preiskava vzrokov, zakaj je tako porušeno zaupanje med tožilko in policijo. Navsezadnje si vsi zaslužimo odgovor na vprašanje, kam vse segajo lovke organiziranega kriminala. Tako kot rak uniči organizem, bo tudi organiziran kriminal uničil državo in družbo, če se ne bomo skupaj borili proti njemu.