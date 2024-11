Komentar Mateja Lahovnika: Predsedniška palača

Predsednica države Pirc Musarjeva in Joc Pečečnik sta na festivalu podjetništva izpostavila, da Slovenija potrebuje posebno predsedniško palačo, v kateri bi bival vsakokratni predsednik ali predsednica. Njuna ideja je, da bi imeli nekakšno slovensko različico Bele hiše, kjer bi potekali tudi protokolarni sprejemi. Odgovor na to, ali res potrebujemo novo predsedniško palačo, je pravzaprav preprost. Zagotovo da, ampak šele potem, ko bomo v red spravili svojo lastno državo.

Dokler pa imamo rekordne čakalne dobe v zdravstvu in polovico upokojencev pod pragom revščine, pa oblast nima nobene pravice razmišljati, kako si olajšati in oplemenititi protokolarne dogodke. Namesto zdravstvene reforme, ki bi skrajšala čakalne dobe in povečala dostopnost do zdravnikov, smo dobili ukrepe, zaradi katerih vse več zdravnikov zapušča javno zdravstvo, tuji zdravniki pa se raje zaposlujejo v državah severno od nas.

Prepogosto se v Sloveniji na najpomembnejših področjih stvari namesto na bolje odvijajo po Murphyjevem zakonu – od slabega na še slabše. V zadnjih tednih smo izvedeli, da vse več podjetij zapira proizvodnjo v Sloveniji in se seli v tujino. Takšni primeri so Mahle, Alpina, Cimos in Bramac. Gorenje zapira svoj obrat v Rogatcu, kjer je imelo delo 120 ljudi, Unior pa svoj obrat v Starem trgu ob Kolpi. Obljubljenih strukturnih reform, ki bi izboljšale pogoje poslovanja podjetij, ljudem pa življenje, ni, imamo pa cel kup različnih afer.

Pred dnevi je v javnost prišla grozljiva zgodba o spolnih zlorabah. Postopek se na sodišču vleče že več let, saj se obtoženec spretno izogiba sodnim obravnavam. Neverjetno, ampak resnično je, da je mladoletna žrtev prijavila spolno zlorabo že davnega leta 2016, leta 2024 pa se glavna obravnava še ni niti začela. Imamo veliko podobnih primerov, ki dokazujejo, da ključne institucije v državi ne delujejo niti učinkovito niti pravično. Zato naj se oblast prioritetno ukvarja s tem, da državo spravi v red. Ko bomo živeli v urejeni državi, pa bo tudi samoumevno, da se uredijo takšne protokolarne zadeve, kot je predsedniška palača.