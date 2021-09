Komentar Mateja Lahovnika: Odhod najvplivnejše dame

Naslednik Angele Merkel bo stopil v njene velike čevlje in bo težko dosegel vpliv kanclerke, ki so jo imeli za dejansko voditeljico EU ter za najvplivnejšo žensko na svetu. Nemčijo in posredno tudi EU je vodila štiri mandate oziroma 16 let. V času njenih vlad so se zamenjali štirje predsedniki ZDA in kar sedem predsednikov vlad v Italiji. Tako dolga vladavina ima seveda vzpone in padce. Merklova ima nedvomno zelo velike zasluge za gospodarsko trdnost Nemčije. Izkazala se je tudi v času krize. Njena gospodarska politika v času koronakrize je sicer povsem drugačna, kot je bila v času finančne k...