Komentar Mateja Lahovnika: Nagajanje za vsako ceno

Rešitve problemov, ki so v korist vseh ljudi, bi morali podpreti vsi poslanci. Zato je težko razumeti, zakaj pri nas rušijo tudi tiste dobre zakonske predloge, ki nimajo nobene zveze z ideologijo ali politično pripadnostjo, ampak so preprosto koristni.Zadnji takšen primer je novela zakona o DDV, s katero je vlada želela odpraviti obvezno izdajanje papirnatih računov, če plačamo z bančno kartico. Predlog je bil koristen za podjetnike in ljudi, ker je odpravljal nepotrebno birokracijo, in seveda tudi za okolje, saj bi se manj zmečkanih papirčkov valjalo okoli. Če plačamo s kartico, je tok denarja zlahka sledljiv in ne potrebujemo še papirnatega računa.Račun se v takšnih primerih praviloma izda le na zahtevo stranke, če ga na primer potrebuje za uveljavitev garancije. Zakonski predlog je posnemal pametno ureditev v Avstriji, ampak ni dobil zadostne podpore v parlamentu. Opoziciji je bilo bolj pomembno zrušiti predlog in nagajati vladi kot podpreti nekaj, kar je v splošno korist. Zaradi političnih interesov rušenja vlade je nespametno rušiti pametne zakonske predloge. Po eni strani so jih polna usta, kako jim gre za ljudi, ko pa pridemo do konkretnih projektov, pa postavijo svoj politični interes pred splošni. Podobno je z digitalizacijo, ki je nadstrankarski neideološki projekt.Nekateri se še spomnimo dolgotrajnih birokratskih postopkov v času bivše države, ko smo v vrstah dolge ure stali za izdajo ali podaljšanje različnih dovoljenj. Podaljšanje prometnega dovoljenja je bila prava nočna mora. Strateški svet za digitalizacijo je pripravil paket ukrepov, s katerimi se bosta poenostavili življenje ljudem in poslovanje podjetjem, in novi minister jih mora čim prej uresničiti.Med njimi je na primer ureditev, da bo sistem sam podaljšal veljavnost prometnega dovoljenja brez čakanja v vrsti. Slovenija je med prvimi članicami EU, ki je od Evropske komisije prejela pozitivno oceno za načrt okrevanja in odpornosti ter si s tem zagotovila evropska sredstva. Zdaj jih moramo porabiti tako, da bodo ljudje imeli res nekaj od tega. Več sodelovanja za skupno dobro in manj nagajanja potrebujemo, pa bo vsem lepše.