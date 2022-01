Komentar Mateja Lahovnika: Na robu vojne

Rusija je na meji z Ukrajino nakopičila največjo koncentracijo vojaške moči po letu 1968, ko so sile Varšavskega pakta s tedanjo Sovjetsko zvezo na čelu napadle Češkoslovaško. Putin je ukazal z daljnega vzhoda Rusije premestiti ogromne količine najmodernejšega orožja in vojakov, tako da je Ukrajina obkrožena s treh strani. Nemčija je, odkar je predčasno zaprla jedrske elektrarne, energetsko močno odvisna od Rusije. Zato je malo upanja, da v času zime, ko tudi ukrajinska močvirja in blatne ceste zaledenijo, ne bi prišlo do napada. Putin napenja mišice, saj se zaveda, da je ameriški predsedni...