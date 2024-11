Komentar Mateja Lahovnika: Kuhar na tiralici

Na ljubljanskem sodišču obravnavajo iraškega državljana, obtoženega terorizma, ki naj bi pred leti sodeloval v razvpiti teroristični organizaciji Islamska država. Najbolj nenavadno je, da je v Sloveniji v zadnjem obdobju precej nemoteno delal kot kuhar, čeprav je bila za njim razpisana tiralica Interpola.

Ameriški FBI je sodišču predložil precej dokazov o njegovi dolgoletni teroristični aktivnosti. Po prihodu v slovenski azilni dom pred leti je, kot večina ilegalnih migrantov, »izginil« ter se »nenadoma« pojavil v Nemčiji. Tam je ponovno vložil zahtevo za azil, a so jo natančni Nemci zavrnili in ga vrnili v Slovenijo. Tudi v Sloveniji je bila njegova prošnja zavrnjena, saj se je izkazalo, da se nekatere njegove navedbe ne ujemajo. Ker se je pritožil, sodni mlini pri nas pa meljejo zelo počasi, je medtem v Ljubljani čakal na pravnomočno odločitev in kuhal. Če se ne bi vmešal ameriški FBI, bi Iračan verjetno še kar dolgo delal kot kuhar sredi Ljubljane. V bistvu smo imeli srečo, da se je omenjeni znašel na seznamu FBI, sicer je veliko vprašanje, kje in kako bi nadaljeval svojo »kariero«.

Zgodba kuharja iz Ljubljane s tiralice Interpola kaže marsikaj. Ciniki bodo dejali, da kuharjev pri nas očitno že tako zelo primanjkuje, da delodajalci vzamejo vsakega, ki pride mimo in obvlada poklic. Bolj zaskrbljeni se bodo vprašali, koliko podobnih primerov ilegalnih migrantov je še pri nas. Najbolj zaskrbljene pa verjetno zanima, ali so takšni primeri, ki očitno obstajajo, del sistema, v katerem so bivši teroristi Islamske države premišljeno podtaknjeni v Evropo in čakajo na navodila, da se aktivirajo.

Varnost je temeljna dobrina in tudi ta primer nas opozarja, da se v preteklosti nismo zavedali, kakšen privilegij je živeti v državi, kjer se lahko zvečer in ponoči brezskrbno sprehajamo okoli. Pred leti je Angela Merkel na široko odprla vrata EU množici ilegalnih migrantov. Nemčija zaradi varnostnih tveganj spet nadzira mejo in zavrača tiste, ki poskušajo nezakonito vstopiti v državo. Tudi naši varnostni organi bodo očitno imeli veliko dela.