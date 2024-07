Komentar Mateja Lahovnika: Konec pašteta turizma

V teh dneh so družbena omrežja polna objav o cenah gostinskih storitev na jadranski obali. V Poreču je na dobri lokaciji ob obali pivo po 7 evrov, kava dva in pol, čevapčiči ali špageti z bolonjsko omako pa 17 evrov. Hrvaška je letos res precej dražja od Grčije in povsem primerljiva s cenami v Italiji in Španiji, ampak so imeli kljub temu že v prvi polovici leta za 7 odstotkov več gostov kot ob rekordnem lanskem letu. Zato ni presenetljivo, da navijajo cene, saj povpraševanje iz leta v leto narašča.

Hrvaška bo tudi v prihodnje vse dražja, ker ima v zaledju bogati evropski regiji Bavarsko in Lombardijo, Avstrijcem tudi ne gre slabo, zelo hitro pa narašča tudi kupna moč Čehov, Slovakov in Poljakov. Slovenci smo za Nemci, ki jih je sicer štiridesetkrat več kot nas, drugi najštevilnejši gosti na Hrvaškem. Očitno še vedno najraje počitnikujemo pri južnih sosedih. Zato je precej bizarno, da se nad cenami najbolj pritožujejo prav tisti, ki kljub visokim cenam še vedno letujejo na isti destinaciji. Niso problem višje cene na Hrvaškem, ker se zaradi visokega povpraševanja pač približujejo cenam v Italiji, Španiji in Franciji, ampak je vse večji problem slovenska produktivnost in posledično nizke plače, pokojnine ter kupna moč.

Čehi so nas v mnogem že prehiteli, dohitevata nas Poljska in Slovaška ter ne nazadnje tudi sosednja Hrvaška, kar se pozna tudi na naši kupni moči. Časi t. i. pašteta turizma, ko smo Slovenci hodili na obalo s polnimi prtljažniki hrane in poceni kampirali, so za vedno mimo, saj so južni sosedje krepko povišali tudi cene v kampih in drugih nastanitvah. Zato se bomo morali nehati spraševati, kaj je Hrvatom, da ob visokem povpraševanju dvigajo cene, in se začeti spraševati, kaj se dogaja z našo kupno močjo, da si tisto, kar smo si lahko privoščili včasih, danes vse težje privoščimo.

Predvsem pa se morajo vsi tisti, ki se na družbenih omrežjih pritožujejo nad visokimi cenami turističnih destinacij, vprašati, zakaj ob teh cenah še rinejo tja. Če se jim zdijo cene navite in v zameno ne dobijo ustrezne storitve, naj pač glasujejo s svojimi nogami in odidejo drugam.