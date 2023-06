Komentar Mateja Lahovnika: Delo je, delavcev pa ni

Po podatkih Evropskega statističnega urada se je število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v Sloveniji. Konec maja smo imeli 47.186 brezposelnih, gostilne in nekatera druga storitvena podjetja pa se zapirajo, ker ne morejo dobiti delavcev. Delo torej je, interesa za delo pa ni. Slovenija se je ujela v past neaktivnosti, ker je razlika med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo premajhna, da bi se splačalo delati. Denarne socialne pomoči in drugi socialni prejemki se v nasprotju s plačami in pokojninami enkrat letno v celoti uskladijo z inflacijo. Ta je bila v zadnjem letu prek 10 %, in temu primerno visoka je uskladitev. Brezposelna oseba si lahko denarno socialno pomoč še zviša, če dobi potrdilo, da je aktivna pri prostovoljnem delu. Skupaj lahko tako prejme 703 evre, kar je okrog 80 % minimalne neto plače. Učinkovitega nadzora, ali so brezposelne osebe res aktivne pri prostovoljnem delu, pa tako ali tako nimamo. Zato se marsikdo ne želi zaposliti za poln delovni čas in delati ves mesec za nekaj več evrov, ampak se raje odloči za denarno socialno pomoč, povečano za dodatek za aktivnost, in ima zraven še čas za sivo ekonomijo ali po domače fuš.

Pod črto lahko tako na mesec prejme veliko več kot nekdo, ki ima minimalno plačo ali pa plačo, malo višjo od minimalne. Ne smemo niti zanemariti, da imajo brezposelni nekatere ugodnosti, ki za zaposlene niso dosegljive. Primer so zastonj vrtci ali na primer energetski bon, ki so ga lani v višini 200 evrov kot nekakšen draginjski dodatek prejeli le prejemniki socialne pomoči, ne pa tudi zaposleni. Spodbude za delo so zaradi visoke obdavčitve dela slabe, nadomestila za nedelo pa ne veliko manjša od plače. Razlika med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo ne spodbuja več delovne aktivnosti. Primerjava med razpoložljivim dohodkom štiričlanske družine, kjer sta oba od staršev zaposlena in prejemata minimalno plačo, in štiričlanske družine, kjer sta oba od staršev nezaposlena, kaže, da je razlika skoraj že zanemarljiva. Zato bo treba povečati spodbude za delo, sicer nam niti uvoz delavcev iz tujine ne bo pomagal.