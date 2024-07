Komentar Mateja Lahovnika: Davek na prdenje

Danska vlada se je odločila, da bo uvedla davek na prdenje domačih živali. Od leta 2030 bodo obdavčili emisije metana, ki jih s prdenjem proizvajajo krave, prašiči in ovce. Tako bodo prva država na svetu, ki bo uvedla davek na izpuste CO 2 v kmetijstvu.

Samo vprašanje časa je, kdaj bodo nekaj podobnega zahtevali okoljski aktivisti tudi v drugih državah, ne nazadnje tudi pri nas. To seveda pomeni, da bodo dražji meso in mlečni izdelki, saj vsako dajatev tako ali drugače na koncu plačamo potrošniki. Takšen skrajni okoljski aktivizem najbolj občutijo prav navadni ljudje, ki že zdaj na svojih žepih čutijo vse višje cene živil in energentov. Če pa bo postal splošen trend, da se kmetijstvo zaradi prdenja rejnih živali dodatno obdavči, se bo to seveda slej ko prej poznalo na še višjih cenah mesa, mleka in sira.

Podatki sicer kažejo, da kmetijstvo povzroči samo desetino vseh izpustov, ob tem da proizvaja za življenje nujno potrebne dobrine. V teh poletnih dneh lahko spremljamo, da različni vplivneži nimajo zadržkov pri uporabi zasebnih letal ali jaht, ko gre za dopustovanje, čeprav so slednji veliko bolj obremenjujoči za okolje in manj pomembni za življenje kot kmetijstvo. Jadranske marine so polne dragih jaht in nič drugače ni v drugih marinah po svetu.

V prihodnjih dneh bomo lahko spremljali, kako bodo pomembni politiki in poslovneži z zasebnimi in vladnimi letali potovali na olimpijske igre. Slovenska vlada je na primer prejšnji teden odločila, da bodo naši politiki za svoje poti v tujino smeli uporabljati tudi tovorno letalo spartan, ker je falcon na popravilu. Videli bomo, ali se bo za pot v Pariz s tovornim letalom Slovenske vojske odločil kateri izmed naših politikov, in kako bo pojasnil svoj odnos do okolja.

Elita po svetu je polna velikih besed, kako moramo vsi varovati okolje, in zagovarja ter uvaja dajatve na uporabo nujnih proizvodov, kot sta energija ali hrana, ampak njihove jahte in zasebna letala pa seveda niso problem. Če bo šlo tako naprej, ne bomo več presenečeni, če se bodo spomnili uvesti še davek na pasulj, katerega uporaba tudi povzroči precej izpustov.