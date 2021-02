Komentar Marka Uršiča: Poletje na Laponskem

Če bi na Laponskem lahko organizirali letne OI, bi to pomenilo, da so temperature preveč zrasle.

Olimpijske igre v Tokiu, letos bodo ali bo šlo športno in finančno spet vse rakom žvižgat? Poletni in zimski praznik štiriletnega obdobja v vrhunskem športu je gromozanski tehnični, izvedbeni in logistični zalogaj, zaradi zdravstvene krize pa je daljnosežni pogled in odgovor na vprašanje, ali bo v deželi vzhajajočega sonca vzšlo športno sonce, še vedno velika uganka. Tudi fanatične in do skrajnosti organizirane Japonce mineva potrpljenje, OI so finančna jama brez dna, in tudi orjaški junaki suma ne morejo več sprati patine modernega in z denarjem obsedenega sveta, ki se je nabrala na tradicionalnih vrednotah zenbudistične Japonske.Finska pa ima vedno zelo zanimive ideje. Tako se je Salla na Laponskem, ta je najhladnejše finsko mesto, tudi v Evropi, javila z željo kandidature za olimpijske igre leta 2032. Pardon, za poletne, ne za zimske, kakor bi pričakovali od dežele s celim kupom vrhunskih hokejistov, smučarskih tekačev, nekoč skakalcev, biatloncev ... To je nora ideja z resnim sporočilom, pravi župan, vse namreč idejno sodi v sklop ozaveščanja o posledicah globalnega segrevanja zemlje.Zimske temperature v tem finskem mestecu se spustijo tudi do blizu minus 50 stopinj pod ničlo, v Salli si zaradi dviga splošne temperature na zemeljski obli ne želijo, da bi izgubili svoje značilne ostre zime z obilo snega. Če bi na Laponskem lahko organizirali letno olimpijado, bi namreč to pomenilo, da so temperature preveč zrasle. Pred leti smo pred železniško postajo v Tampereju celo opazili posameznika, ki je s tekaškimi smučmi na nogah postopal po asfaltu pred poslopjem. In ni bilo snega.Župan Salle je dodal, da bo mesto izgubilo značilnost, če bodo vsi stali križem rok in svet ne bo preprečil globalnega segrevanja. Poletja tam so vedno bolj vroča, zime pa vse krajše. Ker pa infrastrukture za OI ni, je sporočilo Salle zgolj moralno. Japonska je častna dežela, pa naj to za olimpijske igre, seveda tudi po finančni plati, pomeni to ali ono, Finci pa so bili vedno izjemno zanimivi in originalni posebneži.