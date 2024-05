Tole sadje je najboljše za krepitev srca

Redno uživanje sadja in zelenjave je povezano z zmanjšanim tveganjem za bolezni. O tem že vrabci čivkajo, mar ne? Ampak sadje, ki najbolje ščiti srce nam je vsem najbolj pri roki.

Za zdravo srce in preprečevanje bolezni srca in ožilja kardiologi priporočajo uživanje jagodičja, jabolk ali banan kot prigrizek.

Borovnice in ostalo jagodičje

Borovnice imajo posebno visoko vsebnost antioksidantov in vlaknin. Poleg tega, da so vlaknine zdrave za črevesje, so ključnega pomena tudi za zdravje srca, saj pomagajo ohranjati holesterol na zdravi ravni in preprečujejo dvig krvnega tlaka.

Jabolka

Vsebujejo polifenole in flavonoide, ki imajo pomembne antioksidativne lastnosti. Jabolka so tudi dober vir vlaknin, vitamina C in kalija, ki so vsi dobri za zdravje srca in ožilja. Jabolka imajo nizek glikemični indeks, zato pomagajo zmanjšati tveganje za sladkorno bolezen in holesterol, kar posledično zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

Banane

Banane so dober vir prehranskih vlaknin, vitamina C, vitamina B6, kalija, magnezija in antioksidantov. Banane ne podpirajo le srca, temveč telesu pomagajo tudi na druge načine. Prehranske vlaknine pomagajo pri prebavi, vitamin C krepi imunski sistem in vitamin B6 je pomemben za razvoj možganov in živčevja.