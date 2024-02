Komentar Marka Uršiča: Jürgen Sparwasser

Pred dnevi sem prebral zanimiv intervju s trenerjem slovenske biatlonske reprezentance Riccom Grossom. Zame je nekdanji športnik (seveda biatlonec) in zdaj trener še posebej zanimiv, ker je bil rojen v mestecu Bad Schlema v nekdanji Nemški demokratični republiki. Ni se treba ponovno iti zahodnjaškega »lova na čarovnice«. Kako je bilo v NDR živeti, seveda vedo najbolje tisti, ki so bili njeni državljani, tudi športno je bila ta država zaradi dopinga že »zažgana« kot čarovnica na grmadi, a je tam pač obstajal določen športni sistem.

Ko smo bili v Berlinu, smo si denimo najprej ogledali muzej Nemške demokratične republike, ki je čez reko Spree natančno nasproti berlinske stolnice. Očitke zahodne potrošniške družbe na stran, tako kapitalistične kot komunistične države so represivne. Demokracije danes ni več. In če se še spomnimo razvpite zmage nogometašev NDR nad Zvezno republiko Nemčijo v skupinskem delu svetovnega prvenstva leta 1974 v Zahodni Nemčiji, potem je žogobrc več kot očitno na ravni pod politično ideologijo.

Takrat je v Hamburgu odločilni zadetek za 1:0 zabil Jürgen Sparwasser, kisli zahodnonemški igralci pa so po tekmi na vprašanje, kako se počutijo po bolečem porazu, v šali odgovarjali: »Sparwasser (varčujemo z vodo).«

No, če na Hrvaškem še vedno obstaja klub Dinamo iz Zagreba, kljub po neodvisnosti vmesnemu dvakratnemu preimenovanju, potem se lahko spomnimo, da so bili del nogometne zgodovine NDR klubi, kot so Dynamo Berlin, Dynamo Dresden, Carl Zeiss Jena, Karl-Marx-Stadt, Motor Jena, Turbine Erfurt, Energie Cottbus, 1. FC Lokomotive Leipzig, Chemie Halle, 1. FC Magdeburg, Vorwärts Berlin, Sachsenring Zwickau, Stahl Riesa, Wismut Aue (danes Erzgebirge Aue, klub, za katerega navija Ricco Gross) ...

Zgodovine, tudi nogometne, se ne da izbrisati. Zdaj kot da je le Slovenija, pred letom 1991 pa ni obstajalo ničesar oziroma bi to radi le povsem pometli pod predpražnik. Enako je z Nemško demokratično republiko. In to zelo dobro ve tudi Ricco Gross, saj je odraščal v NDR, ob združitvi Nemčije pa je iz mladinske biatlonske konkurence ravno prešel v člansko. Zgodovinski predpražnik se bo enkrat razkadil z obilico prahu.