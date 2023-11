Komentar Marka Uršiča: Dejan Zavec in Ema Kozin

Ker sem odraščal v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, sem na televiziji in v živo »požiral« kakovosten jugoslovanski šport. Od nogometa, košarke, rokometa, vaterpola, atletike, rokoborbe, kanuja na mirnih vodah ... do boksa. Jugoslavija je imela celo kopico izvrstnih amaterskih (nekaterih pozneje tudi poklicnih) boksarjev: Mate Parlov, Marijan Beneš, Slobodan in Tadija Kačar, Svetomir Belić, Anton Josipović, Miodrag Perunović, Ace Rusevski, Zvonimir Vujin, Dragan Vujković ... Slovenija se v plemeniti veščini na širši ravni nikoli ni poistovetila s tem športom.

Poklicni boks se je zaradi številnih organizacij, ki prirejajo dvoboje za naslov svetovnih prvakov, razvodenel. Poleg štirih najpomembnejših, WBA, WBC, IBF in WBO, že zadnji dve sta novejši, legendarni sta le World Boxing Association in World Boxing Council, denimo boksajo tudi za naslove po različicah WBF, IBO ... Za časa Dejana Zavca se je hvalilo njegovo trdoživost, umetnost in veščino v ringih, po zadnjem boju Eme Kozin se govori o podvigu, ki nima primerjave v zgodovini slovenskega boksa oziroma ni uspel še nobenemu boksarju v Sloveniji.

Kozinova je po zmagi nad Škotinjo Hannah Rankin osvojila naslova (tudi pasova) svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Slovenska princeska, kakor jo radi poimenujejo, je denimo že bila prvakinja po različicah WBU, WBF, WIBA, GBC, WIBF, torej, treba je imeti trde pesti in mehko glavo za dojemanje, da se ob vseh teh organizacijah znajdeš.

Dejan Zavec je boksal v velterski in polsrednji kategoriji, denimo pasove je osvojil pri organizacijah NBA (!), medcelinski WBO, IBF. Še danes znam našteti vse kategorije in do katere teže je bila pri njih omejitev za nekdanji amaterski boks, ob vseh teh poklicnih boksarskih organizacijah in kilogramskih omejitvah potrebujem že sila zmogljiv računalnik. Nekoč se je vedelo, da so Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier, Evander Holyfield, Carlos Monzon, Sugar Ray Leonard, Julio Cesar Chavez, Roberto Duran ... neoporečni, danes je v boju za denarno pogačo inflacija.