Komentar Marka Uršiča: Črnorusija

Agresija na Ukrajino ne bo trajala večno. Tudi zavezništvo med Rusijo in (Belo)rusijo ne bo večnega značaja. Ko bo počilo, bo razpad Sovjetske zveze prava malenkost. »Vojna« je tudi na športnih igriščih, še posebno v tenisu, kjer predstavniki in predstavnice Rusije in Belorusije nastopajo na turnirjih. Ker so Ukrajinke zelo kakovostne in množične v teniškem športu, neizogibno pride do (belo)rusko-ukrajinskega soočenja.

Belorusinja Arina Sabalenka je tako izpadla v tretjem krogu turnirja v Miamiju, potem ko je senzacionalno izgubila z Ukrajinko Anhelino Kalinino. Sabalenka je na floridskem tekmovanju igrala čustveno pretresena in pod stresom, saj je njen nekdanji partner, tudi nekdanji hokejist, Konstantin Kolcov nekaj dni prej storil samomor s skokom z balkona hotela na Floridi. Arina Sabalenka je po porazu s Kalinino na igrišču pobesnela, preklinjala, z loparjem večkrat udarila po igrišču in ga razbila ter odšla, ne da bi ukrajinski nasprotnici stisnila roko.

Sabalenka je razbila lopar, odšla, ne da bi ukrajinski tekmici stisnila roko.

Dvakratna zaporedna zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Avstralije je počila, besednjak preklinjanja in vulgarnosti je bil pester. V tretjem nizu, ko je izgubljala z 0:3 in zapravila svoj začetni udarec, je nenadoma žogico zelo močno udarila v tribuno in dodala nespodobne besede: »Pojdi stran. Ti bedak! Jebi se!«

Koga je Sabalenkova nagovorila v takšnem tonu, naj sicer ne bi bilo znano. Belorusinja je zaradi besednega izpada prejela sodniški opomin, ta je nanjo še slabše vplival. »Jebi se, f**k,« je rekla v ruskem jeziku. Na koncu je v tretjem nizu dobila le eno igro in izgubila z 1:6.

Številni so sicer pričakovali, da bo Arina Sabalenka po smrti nekdanjega fanta le nekaj dni pred turnirjem odpovedala nastop v Miamiju, a se to ni zgodilo. Življenje je življenje za vse, vsak ima le eno. S športno-političnega stališča bo zelo »pestro« na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Rusija je že ogorčena zaradi odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja, da se ruski in beloruski športniki, v Parizu bodo nastopili pod nevtralno zastavo, ne bodo mogli udeležiti parade narodov ob slovesnem odprtju iger. To pa še ni vse, morebitni incidenti se kuhajo kar sami od sebe.