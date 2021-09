Komentar Lovra Kastelica: Užaljeni kuharji

Če so jo na izboru Best Chef Awards uvrstili na izjemno sedmo mesto med kar tremi milijoni chefov in pol, približno toliko naj bi jih bilo vseh skupaj, so njeno hrvaško sodelavko Mašo Salopek okronali za najboljšo slaščičarko na svetu! In ko so teden dni pozneje Hišo Franko ponovno ovenčali z dvema Michelinovima zvezdicama, je prišla v Cankarjev dom v spremstvu svoje desne roke, Kolumbijca Leonarda Fonsece. Hiša Franko je hiša nove slovenske kuhinje, v kateri pa za štedilnikom ne boste našli Slovencev. Ana Roš je v Starem selu pri Kobaridu medtem ustvarila popolno multikulturno okolje, v kate...