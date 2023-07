Komentar Gordane Stojiljković: Skrbnik

Pred desetletjem je umrla teta, za seboj je pustila mladoletnega sina, ki ga je vzgajala sama. Imel je neverjetno srečo, saj ga je k sebi vzela čudovita rejniška družina. Teta je imela lastniško stanovanje, ki ga je pod svoje okrilje vzel CSD. Socialna delavka, skrbnica, naj bi skrbela, da se v stanovanje naseli najemnik, denar od najemnine pa naj bi se nalagal na računu mojega sorodnika. Do tukaj vse lepo in prav.

Dokler ni po kakšnem letu ta ista skrbnica poklicala rejnico in ji rekla, da je dobila obvestilo, da mu bodo izklopili elektriko, ker stroški za več kot pol leta niso bili plačani. Ti so za tiste čase znašali današnjo povprečno mesečno plačo. Namesto da bi denar terjala od tistega, ki je ta strošek ustvaril in potem ni plačal računa – mimogrede – ona je bila tista, ki je najemnika našla –, je denar terjala od mladoletnika, ta je dolg poravnal z mamino pokojnino. Zdaj pa se je name obrnil Ljubljančan, ki ima blage duševne težave, vendar pa zelo samostojno živi. Sodišče mu je samo za namen prodaje in nakupa novega stanovanja postavilo skrbnika s CSD. Skrbnik – vsaj tako pravi SSKJ, je nekdo, ki skrbi za koristi, pravice druge osebe. In ta skrbnik – neverjetno – se je odločil, da za nakup novega stanovanja ne bo namenil vse kupnine od prodanega stanovanja. Zakaj, bog si ga vedi, a razlike je skoraj 40.000 evrov.

In kar je še bolj neverjetno: kljub izrecno in na vse mogoče instance poslane dopise ga samovoljno želi iz Ljubljane preseliti v Maribor. 60-letnika, ki nujno potrebuje zdravstveno oskrbo, ki jo ima v Ljubljani, kjer ima ustvarjeno socialno mrežo, sorodnike. Še več, z ženo sta našla hišico v bližini Ljubljane, ki bi jo lahko kupila in bi se lahko preselila že včeraj. Kot da je gluh, ignorira vse njegove argumente in ureja dokumentacijo za nakup nepremičnine v Mariboru. In to počne že od novembra lani, dnevi pa tečejo. Naš Ljubljančan je na trnih, saj se mora po prodajni pogodbi iz zdajšnjega stanovanja izseliti čez natančno en teden.

Mimogrede, skrbnik je do 14. julija na dopustu.