Komentar Gordane Stojiljković: Reja

Narava mojega dela mi skoraj vsak dan naplavi kakšno hudo, tragično zgodbo, ki jo doživljate moji sodržavljani in sodržavljanke in močno posega prav v vašo najglobljo notranjo bit. Večina vas namreč bije že vnaprej izgubljeno bitko s sistemom, pa naj gre za sodne odločbe, delovne spore, odločbe centrov za socialno delo.

Že zdavnaj sem ugotovila, da na sodišču zmaga tisti, ki ima močnejše argumente, v pravdnih zadevah pa zmagovalca v bistvu ni, vsaka od strank praviloma izgubi del svojih zahtev. Pa vendar, kot otrok socializma še vedno neutrudno verjamem v socialno državo, čeprav sem vedno znova in vedno bolj razočarana tudi nad osnovnimi vrednotami, ki jih ravno institucije, ki v svojem nazivu vsebujejo besedo socialna, najbolj teptajo.

Tako sem oni dan izvedela, da namerava pristojni CSD predšolsko deklico namestiti v rejo, ker mati, ki je očeta deklice zapustila zaradi nasilja v družini, krši sodno odločbo glede stikov z očetom, saj je deklica pri psihoterapevtu izpovedovala in kazala znake spolne zlorabe in ga je zato prijavila policiji. Na CSD so namreč prepričani, kar so tudi predlagali sodišču, da bi bilo deklici boljše, če jo umaknejo iz ljubečega okolja matere, ker da naj bi jo mati s svojim negativnim odnosom do očeta – ki jo je, mimogrede, pred tem pretepal, posiljeval in osamil, a to za odločevalce ni pomembno – indoktrinirala in je zato dekličina ogroženost ocenjena kot visoka.

Medtem ko bo v reji, jo bo lahko obiskoval oče. Tisti oče, zoper katerega policija še vedno zbira podatke o morebitnih spolnih zlorabah, medtem pa je mama, ki s CSD noče sodelovati, ta grda. Čeprav še kako dobro pozna človeka, ki jo je leta maltretiral. A on s CSD zgledno sodeluje.

In zato v vsej godlji skupaj ne vidim pozitivne slike v smislu zaščite koristi otroka, CSD namreč na prvo mesto postavlja koristi očeta. Nimam besed. Kako je lahko otroku, ki še ne hodi v šolo, bolje v rejniški družini kot pri mami? Namesto da bi sodišča delala s polno paro in čim prej presodila o skrbništvu nad otroki, se ti vlečejo kot jara kača celo tako dolgo, da otroci vmes postanejo polnoletni, odločba sodišča pa le mrtva črka na papirju, saj nima nobene vrednosti več.