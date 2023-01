Bil je badnji dan, ko Srbi praznujemo pravoslavni božič. Voščila so deževala, ko mi v nabiralnik prileti božja ikona z besedami: »Tvoj prijatelj hodža te ne zaboravlja.« Trznila sem bolj, kot sem hotela. Zapisano sem namreč razumela kot grožnjo. Ker to grožnja je. Kot novinarka sem jih prejela že nekaj. Policija ne ukrepa, dokler se ti ne zgodi kaj hudega, zato muslimanskega hodže Midhata Mujkića nisem prijavila policiji. To sem namreč pred leti hotela storiti v podobnem primeru, ko mi je član katoliške duhovne bratovščine zaradi članka o pedofilskem duhovniku iz Artič po telefonu...