Komentar Gordane Stojiljković: Ostanek vrednosti

Oni dan sedim na kavi s prijateljico, mamo samohranilko, ki se resnično težko prebija iz meseca v mesec. Za najstniškega sina prejema pičlih 80 evrov preživnine, medtem ko samo za najemnino pljune vsak mesec eno minimalno plačo. Za stroške in življenjske potrebščine gara kot maserka, in to kljub kroničnim boleznim, ki ji jih je naložilo življenje. Ker je brez avtomobila pri svojem delu onemogočena, masaže namreč ponuja podjetjem, je to nekaj, kar je pri njej bolj nuja kot pa razkošje.

Veselila se je, da bo avto odplačala in bo postal njena last. Potem pa velik šok.

Leta 2008 se je tako odločila, da bo pri znanem prodajalcu avtomobilov vzela en majhen avto na lizing. Avto je z DDV stal 9000 evrov, za polog je dala 2500 evrov, v avtohiši pa so ji naračunali mesečni obrok v višini 90 evrov. Vse lepo in prav do prejšnjega meseca, ko se je neskončno veselila, da bo avto odplačala in bo s prepisom postal njena last, predvsem pa bo lahko 90 evrov vsak mesec porabila za nekaj drugega. Potem pa velik šok.

FOTO: Jože Suhadolnik

Namesto zadnjega obroka v višini 90 evrov je prejela položnico v višini 1629 evrov. V trenutku jo je zadelo, da letošnji dopust, čeprav zelo zelo potreben, odpade. Ko se je razočarana obrnila na avtohišo, so ji odgovorili, da gre za »ostanek vrednosti«. Čeprav je jasno, da z nakupom na obroke kupljeni predmet seveda preplačaš, navsezadnje morajo prodajalci nekaj tudi zaslužiti, pa se je »ostanek vrednosti« v sami pogodbi nekako izgubil. Ne, da ni bil zapisan, a nanj je nihče v avtohiši ni opozoril. Če bi jo, bi namreč lahko razmislila o višjem mesečnem obroku.

Jeba je v drobnem oziroma skritem tisku.

Ker je ravno v tem času potekel lizing tudi za avto mojih upokojenih staršev, sem kar s strahom poklicala očeta in ga vprašala, ali ni morda tudi on spregledal »ostanka vrednosti«, saj skupna pokojnina mojih staršev ne dosega minimalne plače. Potolažil me je, da je zadnja položnica enaka prejšnji. Prijateljica se je, kot sem zapisala, odpovedala dopustu, saj regresa kot samostojna podjetnica ne prejema, za sklenitev aneksa, da bi tudi »ostanek vrednosti« plačala po obrokih, pa bi ji zaračunali več kot 50 evrov. In zato je znesek v višini 1629 evrov plačala naenkrat. Kako bo preživela ta mesec, nikogar ne zanima. Nauk zgodbe: Jeba je v drobnem oziroma skritem tisku.