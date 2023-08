Komentar Gordane Stojiljković: Molk

Vsi, ki so vedeli, pa so molčali oziroma morebitnega kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost niso prijavili, so sokrivi za trpljenje vseh morebitnih nadaljnjih žrtev, saj bi lahko morebitne zlorabe preprečili. Pika. Tako enostavno je to. Te dni namreč časopisne stolpiče polnijo informacije, da naj bi bil zdaj že sam-je-dal-odpoved ravnatelj ene od šol osumljen spolne zlorabe mladoletne osebe, namesto pripora pa mu je preiskovalni sodnik odredil prepoved približevanja žrtvi.

Ker gre za eno hujših kaznivih dejanj zoper telo, ki močno zareže v samo bit človečnosti, tudi dostojanstvo, smo se kot družba dolžni odzvati in dejanje vsaj na deklarativni ravni obsoditi. Sploh ker gre za človeka, ki v šolskem sistemu predstavlja sam vrh avtoritete, v sistemu, ki mora biti za naše otroke varen prostor. Tudi če se je morebitno konkretno dejanje zgodilo zunaj tega prostora, pa je prav neverjetno, da so si v tisti šoli, ko smo nanje naslovili novinarska vprašanja, pilatovsko umili roke s stavkom, da se morebitna zloraba ni zgodila v šoli in da »zasebnega življenja zaposlenih ne bomo komentirali«. Prosim???

Kaj na šoli res ne premorejo niti toliko človečnosti do morebitne žrtve/žrtev, da bi zapisali v smislu, okej, veseli smo, da se vse skupaj ni dogajalo na šoli, morebitna kazniva dejanja ob domnevi nedolžnosti pa na vso moč obsojamo. Je to tako težko? Je »ugled« ene osebe vreden več kot življenje potencialno ogroženih otrok? Tako pa se zdaj na družbenih omrežjih pojavljajo tisti, ki so menda že pred desetletjem, dvema, ko je bil osumljeni tudi trener, vedeli, kaj počne. Tudi ti posamezniki, ki so to »vedeli«, pa niso prijavili uradnim institucijam, so sokrivi za vso kalvarijo njegovih morebitnih žrtev. Kakršno koli nasilje v šolskem prostoru oziroma ljudi, ki delajo v šolskem prostoru, je nesprejemljivo in terja javno obsodbo. Vsaj dejanja, če se že tako želimo izogniti »komentiranju zasebnega življenja zaposlenih«. Tako pa samo še čakam, da bo na koncu vsega »kriva« mladoletnica, ki je zmogla toliko moči, da je dejanje prijavila.